Md Farid Uddin Talukder

Prime Source

Md Farid Uddin Talukder
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
43 (78.18%)
Verlusttrades:
12 (21.82%)
Bester Trade:
20.57 USD
Schlechtester Trade:
-12.94 USD
Bruttoprofit:
174.20 USD (17 508 pips)
Bruttoverlust:
-64.74 USD (6 117 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (38.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.22 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
87.42%
Max deposit load:
1.89%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
7.32
Long-Positionen:
13 (23.64%)
Short-Positionen:
42 (76.36%)
Profit-Faktor:
2.69
Mathematische Gewinnerwartung:
1.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-12.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.94 USD (1)
Wachstum pro Monat :
22.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
14.96 USD (2.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.92% (14.96 USD)
Kapital:
3.08% (15.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 46
GBPUSD 6
USDCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 105
GBPUSD 6
USDCHF -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 618
USDCHF -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.57 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 25
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 880
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5543
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
noch 128 ...
I trade with a target of below ten percent profit per month. You see my monthly gain.

I have been trading since 2016, I use Price Action.

I don't set SL on trades, but when I think my trade is wrong, I accept loss manually.

You can start with minimum $1000

For getting maximum allowed lot size, input 95% in "Use no more than: 95% of deposit"

I recommend creating an account with the following brokers:

Minimum deposit $1000

Recommended Leverage: 1:500

Monthly Growth Target: 5%

I suggest you to have ‘Swap Free’ account

to contact me:

Telegram: https://t.me/FaridUddinTalukder

WhatsApp: https://wa.me/qr/U5VR2UFXC4UZF1

Keine Bewertungen
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
