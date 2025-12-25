- 자본
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|3
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|203
|GBPUSD
|5
|USDCHF
|-1
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|21K
|GBPUSD
|528
|USDCHF
|-71
|USDJPY
|170
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 26
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 276
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.81 × 7456
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 887
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
I trade with a target of below ten percent profit per month. You see my monthly gain.
I have been trading since 2016, I use Price Action.
I don't set SL on trades, but when I think my trade is wrong, I accept loss manually.
You can start with minimum $1000
For getting maximum allowed lot size, input 95% in "Use no more than: 95% of deposit"
I recommend creating an account with the following brokers:
Minimum deposit $1000
Recommended Leverage: 1:500
Monthly Growth Target: 5%
I suggest you to have ‘Swap Free’ account
to contact me:
Telegram: https://t.me/FaridUddinTalukder
WhatsApp: https://wa.me/qr/U5VR2UFXC4UZF1
