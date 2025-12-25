시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Prime Source
Md Farid Uddin Talukder

Prime Source

Md Farid Uddin Talukder
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
91
이익 거래:
69 (75.82%)
손실 거래:
22 (24.18%)
최고의 거래:
20.57 USD
최악의 거래:
-12.94 USD
총 수익:
303.54 USD (30 621 pips)
총 손실:
-95.69 USD (9 042 pips)
연속 최대 이익:
9 (60.33 USD)
연속 최대 이익:
60.33 USD (9)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
54.48%
최대 입금량:
2.51%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
13.89
롱(주식매수):
19 (20.88%)
숏(주식차입매도):
72 (79.12%)
수익 요인:
3.17
기대수익:
2.28 USD
평균 이익:
4.40 USD
평균 손실:
-4.35 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.94 USD)
연속 최대 손실:
-12.94 USD (1)
월별 성장률:
45.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
14.96 USD (2.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.92% (14.96 USD)
자본금별:
3.08% (15.49 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 78
GBPUSD 8
USDCHF 3
USDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 203
GBPUSD 5
USDCHF -1
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 21K
GBPUSD 528
USDCHF -71
USDJPY 170
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20.57 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +60.33 USD
연속 최대 손실: -5.94 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 26
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.67 × 276
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.81 × 7456
Exness-MT5Real8
0.82 × 887
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
130 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

I trade with a target of below ten percent profit per month. You see my monthly gain.

I have been trading since 2016, I use Price Action.

I don't set SL on trades, but when I think my trade is wrong, I accept loss manually.

You can start with minimum $1000

For getting maximum allowed lot size, input 95% in "Use no more than: 95% of deposit"

I recommend creating an account with the following brokers:

Minimum deposit $1000

Recommended Leverage: 1:500

Monthly Growth Target: 5%

I suggest you to have ‘Swap Free’ account

to contact me:

Telegram: https://t.me/FaridUddinTalukder

WhatsApp: https://wa.me/qr/U5VR2UFXC4UZF1

리뷰 없음
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Prime Source
월별 30 USD
46%
0
0
USD
608
USD
3
0%
91
75%
54%
3.17
2.28
USD
3%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.