Md Farid Uddin Talukder

Prime Source

Md Farid Uddin Talukder
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
43 (78.18%)
Убыточных трейдов:
12 (21.82%)
Лучший трейд:
20.57 USD
Худший трейд:
-12.94 USD
Общая прибыль:
174.20 USD (17 508 pips)
Общий убыток:
-64.74 USD (6 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (38.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.22 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
87.42%
Макс. загрузка депозита:
1.89%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
7.32
Длинных трейдов:
13 (23.64%)
Коротких трейдов:
42 (76.36%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
1.99 USD
Средняя прибыль:
4.05 USD
Средний убыток:
-5.40 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-12.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.94 USD (1)
Прирост в месяц:
22.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
14.96 USD (2.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.92% (14.96 USD)
По эквити:
3.08% (15.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 46
GBPUSD 6
USDCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 105
GBPUSD 6
USDCHF -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 618
USDCHF -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.57 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.22 USD
Макс. убыток в серии: -12.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 25
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 880
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5543
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
еще 128...
I trade with a target of below ten percent profit per month. You see my monthly gain.

I have been trading since 2016, I use Price Action.

I don't set SL on trades, but when I think my trade is wrong, I accept loss manually.

You can start with minimum $1000

For getting maximum allowed lot size, input 95% in "Use no more than: 95% of deposit"

I recommend creating an account with the following brokers:

Minimum deposit $1000

Recommended Leverage: 1:500

Monthly Growth Target: 5%

I suggest you to have ‘Swap Free’ account

to contact me:

Telegram: https://t.me/FaridUddinTalukder

WhatsApp: https://wa.me/qr/U5VR2UFXC4UZF1

Нет отзывов
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.