SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AureusFx ICM
Malik Ridwansyah

AureusFx ICM

Malik Ridwansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
1 / 181 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
765
Kârla kapanan işlemler:
633 (82.74%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (17.25%)
En iyi işlem:
7.02 USD
En kötü işlem:
-17.55 USD
Brüt kâr:
648.63 USD (67 840 pips)
Brüt zarar:
-637.49 USD (62 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (27.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.21 USD (24)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
6.44%
Maks. mevduat yükü:
10.28%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
419 (54.77%)
Satış işlemleri:
346 (45.23%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
1.02 USD
Ortalama zarar:
-4.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.11 USD (2)
Aylık büyüme:
3.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.00 USD
Maksimum:
66.94 USD (26.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.19% (66.94 USD)
Varlığa göre:
3.67% (5.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 765
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.02 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.06 22:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
