- 자본
- 축소
트레이드:
765
이익 거래:
633 (82.74%)
손실 거래:
132 (17.25%)
최고의 거래:
7.02 USD
최악의 거래:
-17.55 USD
총 수익:
648.63 USD (67 840 pips)
총 손실:
-637.49 USD (62 841 pips)
연속 최대 이익:
24 (27.21 USD)
연속 최대 이익:
27.21 USD (24)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
6.44%
최대 입금량:
10.28%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
419 (54.77%)
숏(주식차입매도):
346 (45.23%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.01 USD
평균 이익:
1.02 USD
평균 손실:
-4.83 USD
연속 최대 손실:
4 (-15.10 USD)
연속 최대 손실:
-18.11 USD (2)
월별 성장률:
3.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.00 USD
최대한의:
66.94 USD (26.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.19% (66.94 USD)
자본금별:
3.67% (5.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|765
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.02 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +27.21 USD
연속 최대 손실: -15.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
1
181
USD
USD
151
USD
USD
3
100%
765
82%
6%
1.01
0.01
USD
USD
30%
1:500