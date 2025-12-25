- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
765
盈利交易:
633 (82.74%)
亏损交易:
132 (17.25%)
最好交易:
7.02 USD
最差交易:
-17.55 USD
毛利:
648.63 USD (67 840 pips)
毛利亏损:
-637.49 USD (62 841 pips)
最大连续赢利:
24 (27.21 USD)
最大连续盈利:
27.21 USD (24)
夏普比率:
0.01
交易活动:
6.44%
最大入金加载:
10.28%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
64
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
0.17
长期交易:
419 (54.77%)
短期交易:
346 (45.23%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
1.02 USD
平均损失:
-4.83 USD
最大连续失误:
4 (-15.10 USD)
最大连续亏损:
-18.11 USD (2)
每月增长:
3.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
25.00 USD
最大值:
66.94 USD (26.57%)
相对跌幅:
结余:
30.19% (66.94 USD)
净值:
3.67% (5.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|765
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.02 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +27.21 USD
最大连续亏损: -15.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
