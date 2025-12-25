СигналыРазделы
Malik Ridwansyah

AureusFx ICM

Malik Ridwansyah
0 отзывов
Надежность
3 недели
1 / 181 USD
прирост с 2025 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
765
Прибыльных трейдов:
633 (82.74%)
Убыточных трейдов:
132 (17.25%)
Лучший трейд:
7.02 USD
Худший трейд:
-17.55 USD
Общая прибыль:
648.63 USD (67 840 pips)
Общий убыток:
-637.49 USD (62 841 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (27.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.21 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
6.44%
Макс. загрузка депозита:
10.28%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
419 (54.77%)
Коротких трейдов:
346 (45.23%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-4.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.11 USD (2)
Прирост в месяц:
3.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.00 USD
Максимальная:
66.94 USD (26.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.19% (66.94 USD)
По эквити:
3.67% (5.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 765
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.02 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +27.21 USD
Макс. убыток в серии: -15.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.06 22:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
