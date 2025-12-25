- Прирост
Всего трейдов:
765
Прибыльных трейдов:
633 (82.74%)
Убыточных трейдов:
132 (17.25%)
Лучший трейд:
7.02 USD
Худший трейд:
-17.55 USD
Общая прибыль:
648.63 USD (67 840 pips)
Общий убыток:
-637.49 USD (62 841 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (27.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.21 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
6.44%
Макс. загрузка депозита:
10.28%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
419 (54.77%)
Коротких трейдов:
346 (45.23%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-4.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.11 USD (2)
Прирост в месяц:
3.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.00 USD
Максимальная:
66.94 USD (26.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.19% (66.94 USD)
По эквити:
3.67% (5.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|765
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Нет отзывов
