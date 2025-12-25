SignauxSections
Malik Ridwansyah

AureusFx ICM

Malik Ridwansyah
0 avis
Fiabilité
3 semaines
1 / 181 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
765
Bénéfice trades:
633 (82.74%)
Perte trades:
132 (17.25%)
Meilleure transaction:
7.02 USD
Pire transaction:
-17.55 USD
Bénéfice brut:
648.63 USD (67 840 pips)
Perte brute:
-637.49 USD (62 841 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (27.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.21 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
6.44%
Charge de dépôt maximale:
10.28%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
419 (54.77%)
Courts trades:
346 (45.23%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
1.02 USD
Perte moyenne:
-4.83 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-15.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.11 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.00 USD
Maximal:
66.94 USD (26.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.19% (66.94 USD)
Par fonds propres:
3.67% (5.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 765
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.02 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +27.21 USD
Perte consécutive maximale: -15.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Aucun avis
2026.01.06 22:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
