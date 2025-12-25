- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
765
利益トレード:
633 (82.74%)
損失トレード:
132 (17.25%)
ベストトレード:
7.02 USD
最悪のトレード:
-17.55 USD
総利益:
648.63 USD (67 840 pips)
総損失:
-637.49 USD (62 841 pips)
最大連続の勝ち:
24 (27.21 USD)
最大連続利益:
27.21 USD (24)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
6.44%
最大入金額:
10.28%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
419 (54.77%)
短いトレード:
346 (45.23%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
1.02 USD
平均損失:
-4.83 USD
最大連続の負け:
4 (-15.10 USD)
最大連続損失:
-18.11 USD (2)
月間成長:
3.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.00 USD
最大の:
66.94 USD (26.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.19% (66.94 USD)
エクイティによる:
3.67% (5.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|765
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.02 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +27.21 USD
最大連続損失: -15.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
1
181
USD
USD
151
USD
USD
3
100%
765
82%
6%
1.01
0.01
USD
USD
30%
1:500