Malik Ridwansyah

AureusFx ICM

Malik Ridwansyah
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
1 / 181 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
765
Negociações com lucro:
633 (82.74%)
Negociações com perda:
132 (17.25%)
Melhor negociação:
7.02 USD
Pior negociação:
-17.55 USD
Lucro bruto:
648.63 USD (67 840 pips)
Perda bruta:
-637.49 USD (62 841 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (27.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.21 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
6.44%
Depósito máximo carregado:
10.28%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
419 (54.77%)
Negociações curtas:
346 (45.23%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-4.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-15.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.11 USD (2)
Crescimento mensal:
3.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.00 USD
Máximo:
66.94 USD (26.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.19% (66.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.67% (5.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 765
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.02 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +27.21 USD
Máxima perda consecutiva: -15.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Sem comentários
2026.01.06 22:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
