Negociações:
765
Negociações com lucro:
633 (82.74%)
Negociações com perda:
132 (17.25%)
Melhor negociação:
7.02 USD
Pior negociação:
-17.55 USD
Lucro bruto:
648.63 USD (67 840 pips)
Perda bruta:
-637.49 USD (62 841 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (27.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.21 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
6.44%
Depósito máximo carregado:
10.28%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
419 (54.77%)
Negociações curtas:
346 (45.23%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-4.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-15.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.11 USD (2)
Crescimento mensal:
3.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.00 USD
Máximo:
66.94 USD (26.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.19% (66.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.67% (5.95 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD
765
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD
11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD
5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
1
181
USD
USD
151
USD
USD
3
100%
765
82%
6%
1.01
0.01
USD
USD
30%
1:500