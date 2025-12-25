- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
765
Profit Trade:
633 (82.74%)
Loss Trade:
132 (17.25%)
Best Trade:
7.02 USD
Worst Trade:
-17.55 USD
Profitto lordo:
648.63 USD (67 840 pips)
Perdita lorda:
-637.49 USD (62 841 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (27.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.21 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
6.44%
Massimo carico di deposito:
10.28%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
419 (54.77%)
Short Trade:
346 (45.23%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
-4.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.11 USD (2)
Crescita mensile:
3.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.00 USD
Massimale:
66.94 USD (26.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.19% (66.94 USD)
Per equità:
3.67% (5.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|765
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.02 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.21 USD
Massima perdita consecutiva: -15.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
1
181
USD
USD
151
USD
USD
3
100%
765
82%
6%
1.01
0.01
USD
USD
30%
1:500