Signale / MetaTrader 4 / AureusFx ICM
Malik Ridwansyah

AureusFx ICM

Malik Ridwansyah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
1 / 181 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
765
Gewinntrades:
633 (82.74%)
Verlusttrades:
132 (17.25%)
Bester Trade:
7.02 USD
Schlechtester Trade:
-17.55 USD
Bruttoprofit:
648.63 USD (67 840 pips)
Bruttoverlust:
-637.49 USD (62 841 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (27.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.21 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
6.44%
Max deposit load:
10.28%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
64
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
419 (54.77%)
Short-Positionen:
346 (45.23%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-15.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.11 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.00 USD
Maximaler:
66.94 USD (26.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.19% (66.94 USD)
Kapital:
3.67% (5.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 765
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.02 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.06 22:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.