- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
829
Transacciones Rentables:
689 (83.11%)
Transacciones Irrentables:
140 (16.89%)
Mejor transacción:
9.84 USD
Peor transacción:
-17.55 USD
Beneficio Bruto:
719.53 USD (74 645 pips)
Pérdidas Brutas:
-688.23 USD (67 857 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (21.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.34 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
5.25%
Carga máxima del depósito:
10.28%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
0.47
Transacciones Largas:
445 (53.68%)
Transacciones Cortas:
384 (46.32%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
1.04 USD
Pérdidas medias:
-4.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-15.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.11 USD (2)
Crecimiento al mes:
16.81%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.00 USD
Máxima:
66.94 USD (26.57%)
Reducción relativa:
De balance:
30.19% (66.94 USD)
De fondos:
3.88% (5.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|829
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
17%
1
181
USD
USD
171
USD
USD
3
100%
829
83%
5%
1.04
0.04
USD
USD
30%
1:500