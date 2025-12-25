SinyallerBölümler
Ricky Zoltan Beznec

Gold nuggets

Ricky Zoltan Beznec
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 96%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
265 (81.03%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (18.96%)
En iyi işlem:
28.44 USD
En kötü işlem:
-40.23 USD
Brüt kâr:
1 171.91 USD (103 474 pips)
Brüt zarar:
-931.03 USD (84 817 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (119.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
0.37%
Maks. mevduat yükü:
9.42%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
236 (72.17%)
Satış işlemleri:
91 (27.83%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
4.42 USD
Ortalama zarar:
-15.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-79.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.13 USD (3)
Aylık büyüme:
166.68%
Yıllık tahmin:
2 022.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.42 USD
Maksimum:
223.60 USD (60.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.21% (223.57 USD)
Varlığa göre:
0.77% (3.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.44 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +119.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
İnceleme yok
2025.12.25 00:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 00:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 00:35
A large drawdown may occur on the account again
