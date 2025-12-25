- Büyüme
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
265 (81.03%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (18.96%)
En iyi işlem:
28.44 USD
En kötü işlem:
-40.23 USD
Brüt kâr:
1 171.91 USD (103 474 pips)
Brüt zarar:
-931.03 USD (84 817 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (119.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
0.37%
Maks. mevduat yükü:
9.42%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
236 (72.17%)
Satış işlemleri:
91 (27.83%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
4.42 USD
Ortalama zarar:
-15.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-79.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.13 USD (3)
Aylık büyüme:
166.68%
Yıllık tahmin:
2 022.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.42 USD
Maksimum:
223.60 USD (60.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.21% (223.57 USD)
Varlığa göre:
0.77% (3.79 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.44 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +119.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
İnceleme yok
