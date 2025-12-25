- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
326
盈利交易:
264 (80.98%)
亏损交易:
62 (19.02%)
最好交易:
28.44 USD
最差交易:
-40.23 USD
毛利:
1 162.40 USD (103 281 pips)
毛利亏损:
-930.86 USD (84 817 pips)
最大连续赢利:
27 (119.73 USD)
最大连续盈利:
126.00 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
0.37%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.04
长期交易:
235 (72.09%)
短期交易:
91 (27.91%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
-15.01 USD
最大连续失误:
3 (-79.13 USD)
最大连续亏损:
-79.13 USD (3)
每月增长:
161.59%
年度预测:
1 960.66%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
116.42 USD
最大值:
223.60 USD (60.22%)
相对跌幅:
结余:
60.21% (223.57 USD)
净值:
0.01% (0.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.44 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +119.73 USD
最大连续亏损: -79.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
93%
0
0
USD
USD
482
USD
USD
22
99%
326
80%
0%
1.24
0.71
USD
USD
60%
1:500