Ricky Zoltan Beznec

Gold nuggets

22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 98%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
332
Transacciones Rentables:
269 (81.02%)
Transacciones Irrentables:
63 (18.98%)
Mejor transacción:
28.44 USD
Peor transacción:
-40.23 USD
Beneficio Bruto:
1 179.44 USD (104 238 pips)
Pérdidas Brutas:
-933.46 USD (84 856 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (119.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
16.32%
Carga máxima del depósito:
9.42%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.10
Transacciones Largas:
241 (72.59%)
Transacciones Cortas:
91 (27.41%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
4.38 USD
Pérdidas medias:
-14.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-79.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.13 USD (3)
Crecimiento al mes:
165.06%
Pronóstico anual:
2 002.77%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
116.42 USD
Máxima:
223.60 USD (60.22%)
Reducción relativa:
De balance:
60.21% (223.57 USD)
De fondos:
8.78% (43.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 246
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.44 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +119.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
otros 19...
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 00:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 00:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 00:35
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold nuggets
49.99 USD al mes
98%
0
0
USD
496
USD
22
99%
332
81%
16%
1.26
0.74
USD
60%
1:500
