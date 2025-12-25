- Incremento
Total de Trades:
332
Transacciones Rentables:
269 (81.02%)
Transacciones Irrentables:
63 (18.98%)
Mejor transacción:
28.44 USD
Peor transacción:
-40.23 USD
Beneficio Bruto:
1 179.44 USD (104 238 pips)
Pérdidas Brutas:
-933.46 USD (84 856 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (119.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
16.32%
Carga máxima del depósito:
9.42%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.10
Transacciones Largas:
241 (72.59%)
Transacciones Cortas:
91 (27.41%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
4.38 USD
Pérdidas medias:
-14.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-79.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.13 USD (3)
Crecimiento al mes:
165.06%
Pronóstico anual:
2 002.77%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
116.42 USD
Máxima:
223.60 USD (60.22%)
Reducción relativa:
De balance:
60.21% (223.57 USD)
De fondos:
8.78% (43.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|246
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +28.44 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +119.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.13 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
otros 19...
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
No hay comentarios
