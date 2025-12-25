- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
332
Negociações com lucro:
269 (81.02%)
Negociações com perda:
63 (18.98%)
Melhor negociação:
28.44 USD
Pior negociação:
-40.23 USD
Lucro bruto:
1 179.44 USD (104 238 pips)
Perda bruta:
-933.46 USD (84 856 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (119.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
16.32%
Depósito máximo carregado:
9.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
241 (72.59%)
Negociações curtas:
91 (27.41%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
4.38 USD
Perda média:
-14.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-79.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.13 USD (3)
Crescimento mensal:
165.06%
Previsão anual:
2 002.77%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
116.42 USD
Máximo:
223.60 USD (60.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.21% (223.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.78% (43.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|246
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.44 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +119.73 USD
Máxima perda consecutiva: -79.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49.99 USD por mês
98%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
22
99%
332
81%
16%
1.26
0.74
USD
USD
60%
1:500