Sinais / MetaTrader 5 / Gold nuggets
Ricky Zoltan Beznec

Gold nuggets

Ricky Zoltan Beznec
0 comentários
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49.99 USD por mês
crescimento desde 2025 98%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
332
Negociações com lucro:
269 (81.02%)
Negociações com perda:
63 (18.98%)
Melhor negociação:
28.44 USD
Pior negociação:
-40.23 USD
Lucro bruto:
1 179.44 USD (104 238 pips)
Perda bruta:
-933.46 USD (84 856 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (119.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
16.32%
Depósito máximo carregado:
9.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
241 (72.59%)
Negociações curtas:
91 (27.41%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
4.38 USD
Perda média:
-14.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-79.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.13 USD (3)
Crescimento mensal:
165.06%
Previsão anual:
2 002.77%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
116.42 USD
Máximo:
223.60 USD (60.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.21% (223.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.78% (43.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 246
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.44 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +119.73 USD
Máxima perda consecutiva: -79.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 mais ...
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
Sem comentários
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 00:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 00:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 00:35
A large drawdown may occur on the account again
Copiar

