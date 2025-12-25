- 자본
- 축소
트레이드:
426
이익 거래:
348 (81.69%)
손실 거래:
78 (18.31%)
최고의 거래:
30.81 USD
최악의 거래:
-76.19 USD
총 수익:
1 527.47 USD (123 924 pips)
총 손실:
-1 196.01 USD (99 081 pips)
연속 최대 이익:
27 (119.73 USD)
연속 최대 이익:
126.00 USD (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
18.14%
최대 입금량:
12.73%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.48
롱(주식매수):
316 (74.18%)
숏(주식차입매도):
110 (25.82%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.78 USD
평균 이익:
4.39 USD
평균 손실:
-15.33 USD
연속 최대 손실:
8 (-5.07 USD)
연속 최대 손실:
-84.56 USD (2)
월별 성장률:
30.33%
연간 예측:
367.98%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
116.42 USD
최대한의:
223.60 USD (60.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.21% (223.57 USD)
자본금별:
11.52% (63.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|426
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|331
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.81 USD
최악의 거래: -76 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +119.73 USD
연속 최대 손실: -5.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 989
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49.99 USD
133%
0
0
USD
USD
581
USD
USD
25
99%
426
81%
18%
1.27
0.78
USD
USD
60%
1:500