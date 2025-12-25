SignaleKategorien
Ricky Zoltan Beznec

Gold nuggets

Ricky Zoltan Beznec
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
49.99 USD pro Monat
Wachstum seit 2025 115%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
335
Gewinntrades:
271 (80.89%)
Verlusttrades:
64 (19.10%)
Bester Trade:
28.44 USD
Schlechtester Trade:
-40.23 USD
Bruttoprofit:
1 227.26 USD (107 069 pips)
Bruttoverlust:
-938.74 USD (85 299 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (119.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.00 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
17.46%
Max deposit load:
9.42%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.29
Long-Positionen:
243 (72.54%)
Short-Positionen:
92 (27.46%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-79.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.13 USD (3)
Wachstum pro Monat :
206.20%
Jahresprognose:
2 501.94%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
116.42 USD
Maximaler:
223.60 USD (60.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.21% (223.57 USD)
Kapital:
8.78% (43.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 289
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.44 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +119.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
noch 19 ...
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 23:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 00:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 00:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 00:35
A large drawdown may occur on the account again
Kopieren

