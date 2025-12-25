- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
335
Gewinntrades:
271 (80.89%)
Verlusttrades:
64 (19.10%)
Bester Trade:
28.44 USD
Schlechtester Trade:
-40.23 USD
Bruttoprofit:
1 227.26 USD (107 069 pips)
Bruttoverlust:
-938.74 USD (85 299 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (119.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.00 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
17.46%
Max deposit load:
9.42%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.29
Long-Positionen:
243 (72.54%)
Short-Positionen:
92 (27.46%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-79.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.13 USD (3)
Wachstum pro Monat :
206.20%
Jahresprognose:
2 501.94%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
116.42 USD
Maximaler:
223.60 USD (60.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.21% (223.57 USD)
Kapital:
8.78% (43.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|289
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.44 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +119.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
noch 19 ...
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
