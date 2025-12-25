SegnaliSezioni
Ricky Zoltan Beznec

Gold nuggets

0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 96%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
265 (81.03%)
Loss Trade:
62 (18.96%)
Best Trade:
28.44 USD
Worst Trade:
-40.23 USD
Profitto lordo:
1 171.91 USD (103 474 pips)
Perdita lorda:
-931.03 USD (84 817 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (119.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
2.29%
Massimo carico di deposito:
9.42%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
236 (72.17%)
Short Trade:
91 (27.83%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
4.42 USD
Perdita media:
-15.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-79.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.13 USD (3)
Crescita mensile:
166.68%
Previsione annuale:
2 022.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.42 USD
Massimale:
223.60 USD (60.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.21% (223.57 USD)
Per equità:
1.40% (6.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.44 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +119.73 USD
Massima perdita consecutiva: -79.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 più
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
Non ci sono recensioni
2025.12.25 00:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 00:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 00:35
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold nuggets
50USD al mese
96%
0
0
USD
491
USD
22
99%
327
81%
2%
1.25
0.74
USD
60%
1:500
