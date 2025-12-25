- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
265 (81.03%)
Loss Trade:
62 (18.96%)
Best Trade:
28.44 USD
Worst Trade:
-40.23 USD
Profitto lordo:
1 171.91 USD (103 474 pips)
Perdita lorda:
-931.03 USD (84 817 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (119.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
2.29%
Massimo carico di deposito:
9.42%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
236 (72.17%)
Short Trade:
91 (27.83%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
4.42 USD
Perdita media:
-15.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-79.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.13 USD (3)
Crescita mensile:
166.68%
Previsione annuale:
2 022.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.42 USD
Massimale:
223.60 USD (60.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.21% (223.57 USD)
Per equità:
1.40% (6.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.44 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +119.73 USD
Massima perdita consecutiva: -79.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
96%
0
0
USD
USD
491
USD
USD
22
99%
327
81%
2%
1.25
0.74
USD
USD
60%
1:500