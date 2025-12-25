- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
332
利益トレード:
269 (81.02%)
損失トレード:
63 (18.98%)
ベストトレード:
28.44 USD
最悪のトレード:
-40.23 USD
総利益:
1 179.44 USD (104 238 pips)
総損失:
-933.46 USD (84 856 pips)
最大連続の勝ち:
27 (119.73 USD)
最大連続利益:
126.00 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
16.32%
最大入金額:
9.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
241 (72.59%)
短いトレード:
91 (27.41%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
4.38 USD
平均損失:
-14.82 USD
最大連続の負け:
3 (-79.13 USD)
最大連続損失:
-79.13 USD (3)
月間成長:
165.06%
年間予想:
2 002.77%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
116.42 USD
最大の:
223.60 USD (60.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.21% (223.57 USD)
エクイティによる:
8.78% (43.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|246
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.44 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +119.73 USD
最大連続損失: -79.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 より多く...
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
レビューなし
