- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
335
Прибыльных трейдов:
271 (80.89%)
Убыточных трейдов:
64 (19.10%)
Лучший трейд:
28.44 USD
Худший трейд:
-40.23 USD
Общая прибыль:
1 227.26 USD (107 069 pips)
Общий убыток:
-938.74 USD (85 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (119.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
17.46%
Макс. загрузка депозита:
9.42%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
243 (72.54%)
Коротких трейдов:
92 (27.46%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
4.53 USD
Средний убыток:
-14.67 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-79.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.13 USD (3)
Прирост в месяц:
206.20%
Годовой прогноз:
2 501.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.42 USD
Максимальная:
223.60 USD (60.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.21% (223.57 USD)
По эквити:
8.78% (43.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|289
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.44 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +119.73 USD
Макс. убыток в серии: -79.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
Нет отзывов
