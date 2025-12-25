СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold nuggets
Ricky Zoltan Beznec

Gold nuggets

Ricky Zoltan Beznec
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49.99 USD в месяц
прирост с 2025 115%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
335
Прибыльных трейдов:
271 (80.89%)
Убыточных трейдов:
64 (19.10%)
Лучший трейд:
28.44 USD
Худший трейд:
-40.23 USD
Общая прибыль:
1 227.26 USD (107 069 pips)
Общий убыток:
-938.74 USD (85 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (119.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
17.46%
Макс. загрузка депозита:
9.42%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
243 (72.54%)
Коротких трейдов:
92 (27.46%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
4.53 USD
Средний убыток:
-14.67 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-79.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.13 USD (3)
Прирост в месяц:
206.20%
Годовой прогноз:
2 501.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.42 USD
Максимальная:
223.60 USD (60.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.21% (223.57 USD)
По эквити:
8.78% (43.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 289
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.44 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +119.73 USD
Макс. убыток в серии: -79.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
trading gold only. 3 trades maximum open at a time.no martingale or grid trading.all trades have a stop loss and take profit.
Нет отзывов
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 23:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 00:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 00:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 00:35
A large drawdown may occur on the account again
