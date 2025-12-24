SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ICM Mart BreakOut
Yu Lung Wong

ICM Mart BreakOut

Yu Lung Wong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
105 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 831%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
729
Gewinntrades:
534 (73.25%)
Verlusttrades:
195 (26.75%)
Bester Trade:
185.80 USD
Schlechtester Trade:
-58.00 USD
Bruttoprofit:
7 006.37 USD (166 156 pips)
Bruttoverlust:
-2 641.07 USD (78 090 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (130.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
440.75 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.50%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
30.27
Long-Positionen:
346 (47.46%)
Short-Positionen:
383 (52.54%)
Profit-Faktor:
2.65
Mathematische Gewinnerwartung:
5.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-144.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-144.20 USD (4)
Wachstum pro Monat :
16.91%
Jahresprognose:
205.16%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.16 USD
Maximaler:
144.20 USD (9.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.08% (144.20 USD)
Kapital:
2.25% (109.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 545
XAUUSD 114
USDCAD 43
GBPUSD 10
USDCHF 7
AUDUSD 4
CADCHF 2
USDHKD 2
SUMMARY 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 2.3K
XAUUSD 2K
USDCAD 52
GBPUSD 10
USDCHF 8
AUDUSD 4
CADCHF -3
USDHKD -16
SUMMARY -11
AUDCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 15K
XAUUSD 74K
USDCAD -1.8K
GBPUSD 882
USDCHF 571
AUDUSD 448
CADCHF -89
USDHKD -416
SUMMARY 0
AUDCAD 57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +185.80 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +130.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -144.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live32" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 518
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICTrading-Live29
0.67 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
0.83 × 117
FusionMarkets-Demo
0.84 × 102
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.04 × 422
Exness-Real3
1.08 × 60
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
1.34 × 35
Fyntura-Live
1.43 × 7
RoboForex-Prime
1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
noch 102 ...
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ICM Mart BreakOut
30 USD pro Monat
831%
0
0
USD
4.9K
USD
105
97%
729
73%
100%
2.65
5.99
USD
9%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.