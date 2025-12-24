SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ICM Mart BreakOut
Yu Lung Wong

ICM Mart BreakOut

Yu Lung Wong
0 comentarios
Fiabilidad
104 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 829%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
724
Transacciones Rentables:
531 (73.34%)
Transacciones Irrentables:
193 (26.66%)
Mejor transacción:
185.80 USD
Peor transacción:
-58.00 USD
Beneficio Bruto:
6 977.50 USD (165 776 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 623.27 USD (76 697 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (130.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
440.75 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.50%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
30.20
Transacciones Largas:
342 (47.24%)
Transacciones Cortas:
382 (52.76%)
Factor de Beneficio:
2.66
Beneficio Esperado:
6.01 USD
Beneficio medio:
13.14 USD
Pérdidas medias:
-13.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-144.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-144.20 USD (4)
Crecimiento al mes:
20.17%
Pronóstico anual:
244.68%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.16 USD
Máxima:
144.20 USD (9.22%)
Reducción relativa:
De balance:
9.08% (144.20 USD)
De fondos:
2.25% (109.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 543
XAUUSD 114
USDCAD 40
GBPUSD 10
USDCHF 7
AUDUSD 4
CADCHF 2
USDHKD 2
SUMMARY 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 2.3K
XAUUSD 2K
USDCAD 48
GBPUSD 10
USDCHF 8
AUDUSD 4
CADCHF -3
USDHKD -16
SUMMARY -11
AUDCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 14K
XAUUSD 74K
USDCAD -619
GBPUSD 882
USDCHF 571
AUDUSD 448
CADCHF -89
USDHKD -416
SUMMARY 0
AUDCAD 57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +185.80 USD
Peor transacción: -58 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +130.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -144.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live32" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 518
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICTrading-Live29
0.67 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
0.83 × 117
FusionMarkets-Demo
0.84 × 102
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.04 × 422
Exness-Real3
1.08 × 60
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
1.34 × 35
Fyntura-Live
1.43 × 7
RoboForex-Prime
1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
otros 102...
No hay comentarios
