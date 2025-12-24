- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
733
Прибыльных трейдов:
536 (73.12%)
Убыточных трейдов:
197 (26.88%)
Лучший трейд:
185.80 USD
Худший трейд:
-58.00 USD
Общая прибыль:
7 013.69 USD (166 352 pips)
Общий убыток:
-2 672.76 USD (81 245 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (130.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
440.75 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.50%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
30.10
Длинных трейдов:
348 (47.48%)
Коротких трейдов:
385 (52.52%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
5.92 USD
Средняя прибыль:
13.09 USD
Средний убыток:
-13.57 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-144.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.20 USD (4)
Прирост в месяц:
16.33%
Годовой прогноз:
198.09%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.16 USD
Максимальная:
144.20 USD (9.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.08% (144.20 USD)
По эквити:
2.25% (109.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|547
|XAUUSD
|116
|USDCAD
|43
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|2
|USDHKD
|2
|SUMMARY
|1
|AUDCAD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2.3K
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|-3
|USDHKD
|-16
|SUMMARY
|-11
|AUDCAD
|0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|15K
|XAUUSD
|71K
|USDCAD
|-1.8K
|GBPUSD
|882
|USDCHF
|571
|AUDUSD
|448
|CADCHF
|-89
|USDHKD
|-416
|SUMMARY
|0
|AUDCAD
|57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +185.80 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +130.09 USD
Макс. убыток в серии: -144.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
Exness-Real25
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
Exness-Real21
|0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
|0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
|0.41 × 17
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
|0.63 × 518
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
ICTrading-Live29
|0.67 × 189
ICMarketsSC-Live26
|0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
|0.83 × 117
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 103
Exness-Real7
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|1.04 × 422
Exness-Real3
|1.08 × 60
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
|1.34 × 35
Fyntura-Live
|1.43 × 7
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
еще 102...
