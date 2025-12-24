СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ICM Mart BreakOut
Yu Lung Wong

ICM Mart BreakOut

Yu Lung Wong
0 отзывов
Надежность
105 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 827%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
733
Прибыльных трейдов:
536 (73.12%)
Убыточных трейдов:
197 (26.88%)
Лучший трейд:
185.80 USD
Худший трейд:
-58.00 USD
Общая прибыль:
7 013.69 USD (166 352 pips)
Общий убыток:
-2 672.76 USD (81 245 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (130.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
440.75 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.50%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
30.10
Длинных трейдов:
348 (47.48%)
Коротких трейдов:
385 (52.52%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
5.92 USD
Средняя прибыль:
13.09 USD
Средний убыток:
-13.57 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-144.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.20 USD (4)
Прирост в месяц:
16.33%
Годовой прогноз:
198.09%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.16 USD
Максимальная:
144.20 USD (9.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.08% (144.20 USD)
По эквити:
2.25% (109.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 547
XAUUSD 116
USDCAD 43
GBPUSD 10
USDCHF 7
AUDUSD 4
CADCHF 2
USDHKD 2
SUMMARY 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 2.3K
XAUUSD 2K
USDCAD 52
GBPUSD 10
USDCHF 8
AUDUSD 4
CADCHF -3
USDHKD -16
SUMMARY -11
AUDCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 15K
XAUUSD 71K
USDCAD -1.8K
GBPUSD 882
USDCHF 571
AUDUSD 448
CADCHF -89
USDHKD -416
SUMMARY 0
AUDCAD 57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +185.80 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +130.09 USD
Макс. убыток в серии: -144.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 518
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICTrading-Live29
0.67 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
0.83 × 117
FusionMarkets-Demo
0.83 × 103
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.04 × 422
Exness-Real3
1.08 × 60
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
1.34 × 35
Fyntura-Live
1.43 × 7
RoboForex-Prime
1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
еще 102...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICM Mart BreakOut
30 USD в месяц
827%
0
0
USD
4.9K
USD
105
97%
733
73%
100%
2.62
5.92
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.