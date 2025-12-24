- 자본
트레이드:
761
이익 거래:
558 (73.32%)
손실 거래:
203 (26.68%)
최고의 거래:
185.80 USD
최악의 거래:
-58.00 USD
총 수익:
7 148.04 USD (169 195 pips)
총 손실:
-2 703.47 USD (82 399 pips)
연속 최대 이익:
14 (130.09 USD)
연속 최대 이익:
440.75 USD (4)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
97.73%
최대 입금량:
1.50%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
30.82
롱(주식매수):
361 (47.44%)
숏(주식차입매도):
400 (52.56%)
수익 요인:
2.64
기대수익:
5.84 USD
평균 이익:
12.81 USD
평균 손실:
-13.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-144.20 USD)
연속 최대 손실:
-144.20 USD (4)
월별 성장률:
18.05%
연간 예측:
218.95%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.16 USD
최대한의:
144.20 USD (9.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.08% (144.20 USD)
자본금별:
2.25% (109.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|569
|XAUUSD
|116
|USDCAD
|49
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|2
|USDHKD
|2
|SUMMARY
|1
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|2.4K
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|63
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|-3
|USDHKD
|-16
|SUMMARY
|-11
|AUDCAD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|17K
|XAUUSD
|71K
|USDCAD
|-1.8K
|GBPUSD
|882
|USDCHF
|571
|AUDUSD
|448
|CADCHF
|-89
|USDHKD
|-416
|SUMMARY
|0
|AUDCAD
|57
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +185.80 USD
최악의 거래: -58 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +130.09 USD
연속 최대 손실: -144.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live32"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.19 × 85
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 2662
|
RoboForex-ECN-2
|0.41 × 17
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 209
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.63 × 518
|
ICTrading-Live29
|0.67 × 189
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.74 × 201
|
ICMarketsSC-Live25
|0.83 × 117
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.04 × 422
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|1.34 × 35
|
Fyntura-Live
|1.43 × 7
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
