시그널 / MetaTrader 4 / ICM Mart BreakOut
Yu Lung Wong

ICM Mart BreakOut

Yu Lung Wong
0 리뷰
안정성
106
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 846%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
761
이익 거래:
558 (73.32%)
손실 거래:
203 (26.68%)
최고의 거래:
185.80 USD
최악의 거래:
-58.00 USD
총 수익:
7 148.04 USD (169 195 pips)
총 손실:
-2 703.47 USD (82 399 pips)
연속 최대 이익:
14 (130.09 USD)
연속 최대 이익:
440.75 USD (4)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
97.73%
최대 입금량:
1.50%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
30.82
롱(주식매수):
361 (47.44%)
숏(주식차입매도):
400 (52.56%)
수익 요인:
2.64
기대수익:
5.84 USD
평균 이익:
12.81 USD
평균 손실:
-13.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-144.20 USD)
연속 최대 손실:
-144.20 USD (4)
월별 성장률:
18.05%
연간 예측:
218.95%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.16 USD
최대한의:
144.20 USD (9.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.08% (144.20 USD)
자본금별:
2.25% (109.43 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 569
XAUUSD 116
USDCAD 49
GBPUSD 10
USDCHF 7
AUDUSD 4
CADCHF 2
USDHKD 2
SUMMARY 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 2.4K
XAUUSD 2K
USDCAD 63
GBPUSD 10
USDCHF 8
AUDUSD 4
CADCHF -3
USDHKD -16
SUMMARY -11
AUDCAD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 17K
XAUUSD 71K
USDCAD -1.8K
GBPUSD 882
USDCHF 571
AUDUSD 448
CADCHF -89
USDHKD -416
SUMMARY 0
AUDCAD 57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +185.80 USD
최악의 거래: -58 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +130.09 USD
연속 최대 손실: -144.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live32"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
FusionMarkets-Demo
0.48 × 209
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 518
ICTrading-Live29
0.67 × 189
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
0.83 × 117
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.04 × 422
Exness-Real3
1.08 × 60
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
1.34 × 35
Fyntura-Live
1.43 × 7
RoboForex-Prime
1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
102 더...
리뷰 없음
