리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live32"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DooPrime-Live 2 0.00 × 1 Exness-Real25 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 Exness-Real21 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live09 0.19 × 85 ICMarketsSC-Live16 0.27 × 2662 RoboForex-ECN-2 0.41 × 17 FusionMarkets-Demo 0.48 × 209 Tickmill-Live04 0.49 × 1073 FusionMarkets-Live 2 0.50 × 10 ICMarketsSC-Live27 0.63 × 518 ICTrading-Live29 0.67 × 189 ICMarketsSC-Live05 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live26 0.74 × 201 ICMarketsSC-Live25 0.83 × 117 Exness-Real7 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 1.04 × 422 Exness-Real3 1.08 × 60 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 RoboForex-ECN-3 1.34 × 35 Fyntura-Live 1.43 × 7 RoboForex-Prime 1.47 × 218 MonetaMarkets-Live01 1.52 × 67 FPMarkets-Live2 1.53 × 2511 102 더...