シグナル / MetaTrader 4 / ICM Mart BreakOut
Yu Lung Wong

ICM Mart BreakOut

Yu Lung Wong
レビュー0件
信頼性
104週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 829%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
724
利益トレード:
531 (73.34%)
損失トレード:
193 (26.66%)
ベストトレード:
185.80 USD
最悪のトレード:
-58.00 USD
総利益:
6 977.50 USD (165 776 pips)
総損失:
-2 623.27 USD (76 697 pips)
最大連続の勝ち:
14 (130.09 USD)
最大連続利益:
440.75 USD (4)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
30.20
長いトレード:
342 (47.24%)
短いトレード:
382 (52.76%)
プロフィットファクター:
2.66
期待されたペイオフ:
6.01 USD
平均利益:
13.14 USD
平均損失:
-13.59 USD
最大連続の負け:
4 (-144.20 USD)
最大連続損失:
-144.20 USD (4)
月間成長:
20.17%
年間予想:
244.68%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.16 USD
最大の:
144.20 USD (9.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.08% (144.20 USD)
エクイティによる:
2.25% (109.43 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 543
XAUUSD 114
USDCAD 40
GBPUSD 10
USDCHF 7
AUDUSD 4
CADCHF 2
USDHKD 2
SUMMARY 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 2.3K
XAUUSD 2K
USDCAD 48
GBPUSD 10
USDCHF 8
AUDUSD 4
CADCHF -3
USDHKD -16
SUMMARY -11
AUDCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 14K
XAUUSD 74K
USDCAD -619
GBPUSD 882
USDCHF 571
AUDUSD 448
CADCHF -89
USDHKD -416
SUMMARY 0
AUDCAD 57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +185.80 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +130.09 USD
最大連続損失: -144.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live32"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 518
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICTrading-Live29
0.67 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
0.83 × 117
FusionMarkets-Demo
0.84 × 102
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.04 × 422
Exness-Real3
1.08 × 60
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
1.34 × 35
Fyntura-Live
1.43 × 7
RoboForex-Prime
1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
102 より多く...
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください