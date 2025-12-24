- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
724
利益トレード:
531 (73.34%)
損失トレード:
193 (26.66%)
ベストトレード:
185.80 USD
最悪のトレード:
-58.00 USD
総利益:
6 977.50 USD (165 776 pips)
総損失:
-2 623.27 USD (76 697 pips)
最大連続の勝ち:
14 (130.09 USD)
最大連続利益:
440.75 USD (4)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
30.20
長いトレード:
342 (47.24%)
短いトレード:
382 (52.76%)
プロフィットファクター:
2.66
期待されたペイオフ:
6.01 USD
平均利益:
13.14 USD
平均損失:
-13.59 USD
最大連続の負け:
4 (-144.20 USD)
最大連続損失:
-144.20 USD (4)
月間成長:
20.17%
年間予想:
244.68%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.16 USD
最大の:
144.20 USD (9.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.08% (144.20 USD)
エクイティによる:
2.25% (109.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|543
|XAUUSD
|114
|USDCAD
|40
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|2
|USDHKD
|2
|SUMMARY
|1
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|2.3K
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|48
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|-3
|USDHKD
|-16
|SUMMARY
|-11
|AUDCAD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|74K
|USDCAD
|-619
|GBPUSD
|882
|USDCHF
|571
|AUDUSD
|448
|CADCHF
|-89
|USDHKD
|-416
|SUMMARY
|0
|AUDCAD
|57
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +185.80 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +130.09 USD
最大連続損失: -144.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live32"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.19 × 85
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 2662
|
RoboForex-ECN-2
|0.41 × 17
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.63 × 518
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.67 × 189
|
ICMarketsSC-Live26
|0.74 × 201
|
ICMarketsSC-Live25
|0.83 × 117
|
FusionMarkets-Demo
|0.84 × 102
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.04 × 422
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|1.34 × 35
|
Fyntura-Live
|1.43 × 7
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
レビューなし
