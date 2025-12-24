SinaisSeções
Yu Lung Wong

ICM Mart BreakOut

Yu Lung Wong
0 comentários
Confiabilidade
104 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 829%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
724
Negociações com lucro:
531 (73.34%)
Negociações com perda:
193 (26.66%)
Melhor negociação:
185.80 USD
Pior negociação:
-58.00 USD
Lucro bruto:
6 977.50 USD (165 776 pips)
Perda bruta:
-2 623.27 USD (76 697 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (130.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
440.75 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
30.20
Negociações longas:
342 (47.24%)
Negociações curtas:
382 (52.76%)
Fator de lucro:
2.66
Valor esperado:
6.01 USD
Lucro médio:
13.14 USD
Perda média:
-13.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-144.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-144.20 USD (4)
Crescimento mensal:
20.17%
Previsão anual:
244.68%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.16 USD
Máximo:
144.20 USD (9.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.08% (144.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.25% (109.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 543
XAUUSD 114
USDCAD 40
GBPUSD 10
USDCHF 7
AUDUSD 4
CADCHF 2
USDHKD 2
SUMMARY 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 2.3K
XAUUSD 2K
USDCAD 48
GBPUSD 10
USDCHF 8
AUDUSD 4
CADCHF -3
USDHKD -16
SUMMARY -11
AUDCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 14K
XAUUSD 74K
USDCAD -619
GBPUSD 882
USDCHF 571
AUDUSD 448
CADCHF -89
USDHKD -416
SUMMARY 0
AUDCAD 57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +185.80 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +130.09 USD
Máxima perda consecutiva: -144.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live32" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 518
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICTrading-Live29
0.67 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
0.83 × 117
FusionMarkets-Demo
0.84 × 102
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.04 × 422
Exness-Real3
1.08 × 60
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
1.34 × 35
Fyntura-Live
1.43 × 7
RoboForex-Prime
1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
