- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
724
Negociações com lucro:
531 (73.34%)
Negociações com perda:
193 (26.66%)
Melhor negociação:
185.80 USD
Pior negociação:
-58.00 USD
Lucro bruto:
6 977.50 USD (165 776 pips)
Perda bruta:
-2 623.27 USD (76 697 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (130.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
440.75 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
30.20
Negociações longas:
342 (47.24%)
Negociações curtas:
382 (52.76%)
Fator de lucro:
2.66
Valor esperado:
6.01 USD
Lucro médio:
13.14 USD
Perda média:
-13.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-144.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-144.20 USD (4)
Crescimento mensal:
20.17%
Previsão anual:
244.68%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.16 USD
Máximo:
144.20 USD (9.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.08% (144.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.25% (109.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|543
|XAUUSD
|114
|USDCAD
|40
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|2
|USDHKD
|2
|SUMMARY
|1
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|2.3K
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|48
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|-3
|USDHKD
|-16
|SUMMARY
|-11
|AUDCAD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|74K
|USDCAD
|-619
|GBPUSD
|882
|USDCHF
|571
|AUDUSD
|448
|CADCHF
|-89
|USDHKD
|-416
|SUMMARY
|0
|AUDCAD
|57
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +185.80 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +130.09 USD
Máxima perda consecutiva: -144.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live32" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.19 × 85
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 2662
|
RoboForex-ECN-2
|0.41 × 17
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.63 × 518
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.67 × 189
|
ICMarketsSC-Live26
|0.74 × 201
|
ICMarketsSC-Live25
|0.83 × 117
|
FusionMarkets-Demo
|0.84 × 102
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.04 × 422
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|1.34 × 35
|
Fyntura-Live
|1.43 × 7
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
829%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
104
97%
724
73%
100%
2.65
6.01
USD
USD
9%
1:500