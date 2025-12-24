- 成长
交易:
722
盈利交易:
530 (73.40%)
亏损交易:
192 (26.59%)
最好交易:
185.80 USD
最差交易:
-58.00 USD
毛利:
6 973.55 USD (165 681 pips)
毛利亏损:
-2 595.40 USD (75 775 pips)
最大连续赢利:
14 (130.09 USD)
最大连续盈利:
440.75 USD (4)
夏普比率:
0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.37%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
16 小时
采收率:
30.36
长期交易:
341 (47.23%)
短期交易:
381 (52.77%)
利润因子:
2.69
预期回报:
6.06 USD
平均利润:
13.16 USD
平均损失:
-13.52 USD
最大连续失误:
4 (-144.20 USD)
最大连续亏损:
-144.20 USD (4)
每月增长:
21.82%
年度预测:
264.75%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
21.16 USD
最大值:
144.20 USD (9.22%)
相对跌幅:
结余:
9.08% (144.20 USD)
净值:
1.25% (61.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|542
|XAUUSD
|113
|USDCAD
|40
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|2
|USDHKD
|2
|SUMMARY
|1
|AUDCAD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|2.3K
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|48
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|-3
|USDHKD
|-16
|SUMMARY
|-11
|AUDCAD
|0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|75K
|USDCAD
|-619
|GBPUSD
|882
|USDCHF
|571
|AUDUSD
|448
|CADCHF
|-89
|USDHKD
|-416
|SUMMARY
|0
|AUDCAD
|57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +185.80 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +130.09 USD
最大连续亏损: -144.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live32 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
Exness-Real25
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
Exness-Real21
|0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
|0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
|0.41 × 17
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
|0.56 × 9
ICMarketsSC-Live27
|0.63 × 518
ICTrading-Live29
|0.67 × 189
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
ICMarketsSC-Live26
|0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
|0.83 × 117
FusionMarkets-Demo
|0.85 × 102
Exness-Real7
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|1.04 × 422
Exness-Real3
|1.08 × 60
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
|1.34 × 35
Fyntura-Live
|1.43 × 7
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
