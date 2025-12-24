SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / One Day One Trade
Gilang Kurniawan Dian Pangestu

One Day One Trade

Gilang Kurniawan Dian Pangestu
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 80%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
29 (93.54%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.45%)
En iyi işlem:
140.60 USD
En kötü işlem:
-397.86 USD
Brüt kâr:
992.78 USD (6 348 pips)
Brüt zarar:
-488.76 USD (2 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (731.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
731.56 USD (25)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.11%
Maks. mevduat yükü:
10.22%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
20 (64.52%)
Satış işlemleri:
11 (35.48%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
16.26 USD
Ortalama kâr:
34.23 USD
Ortalama zarar:
-244.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-397.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-397.86 USD (1)
Aylık büyüme:
46.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.80 USD
Maksimum:
397.86 USD (31.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.55% (397.86 USD)
Varlığa göre:
0.49% (9.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 504
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.60 USD
En kötü işlem: -398 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +731.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -397.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
197 daha fazla...
One day One trade,
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
İnceleme yok
2026.01.02 11:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
One Day One Trade
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
2.1K
USD
7
100%
31
93%
0%
2.03
16.26
USD
18%
1:200
