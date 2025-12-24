SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / One Day One Trade
Gilang Kurniawan Dian Pangestu

One Day One Trade

Gilang Kurniawan Dian Pangestu
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
29 (93.54%)
Loss Trade:
2 (6.45%)
Best Trade:
140.60 USD
Worst Trade:
-397.86 USD
Profitto lordo:
992.78 USD (6 348 pips)
Perdita lorda:
-488.76 USD (2 036 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (731.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
731.56 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.11%
Massimo carico di deposito:
10.22%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
20 (64.52%)
Short Trade:
11 (35.48%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
16.26 USD
Profitto medio:
34.23 USD
Perdita media:
-244.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-397.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-397.86 USD (1)
Crescita mensile:
46.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.80 USD
Massimale:
397.86 USD (31.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.55% (397.86 USD)
Per equità:
0.49% (9.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 504
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.60 USD
Worst Trade: -398 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +731.56 USD
Massima perdita consecutiva: -397.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
One day One trade,
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
Non ci sono recensioni
2026.01.02 11:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
One Day One Trade
30USD al mese
80%
0
0
USD
2.1K
USD
7
100%
31
93%
0%
2.03
16.26
USD
18%
1:200
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.