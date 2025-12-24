- 成長
トレード:
32
利益トレード:
30 (93.75%)
損失トレード:
2 (6.25%)
ベストトレード:
140.60 USD
最悪のトレード:
-397.86 USD
総利益:
1 121.58 USD (6 726 pips)
総損失:
-488.76 USD (2 036 pips)
最大連続の勝ち:
25 (731.56 USD)
最大連続利益:
731.56 USD (25)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
0.11%
最大入金額:
10.22%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
1.59
長いトレード:
21 (65.63%)
短いトレード:
11 (34.38%)
プロフィットファクター:
2.29
期待されたペイオフ:
19.78 USD
平均利益:
37.39 USD
平均損失:
-244.38 USD
最大連続の負け:
1 (-397.86 USD)
最大連続損失:
-397.86 USD (1)
月間成長:
42.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
64.80 USD
最大の:
397.86 USD (31.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.55% (397.86 USD)
エクイティによる:
0.49% (9.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|633
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +140.60 USD
最悪のトレード: -398 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +731.56 USD
最大連続損失: -397.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
One day One trade,
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
