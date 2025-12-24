SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / One Day One Trade
Gilang Kurniawan Dian Pangestu

One Day One Trade

Gilang Kurniawan Dian Pangestu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 91%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
30 (93.75%)
Verlusttrades:
2 (6.25%)
Bester Trade:
140.60 USD
Schlechtester Trade:
-397.86 USD
Bruttoprofit:
1 121.58 USD (6 726 pips)
Bruttoverlust:
-488.76 USD (2 036 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (731.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
731.56 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
0.11%
Max deposit load:
10.22%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
21 (65.63%)
Short-Positionen:
11 (34.38%)
Profit-Faktor:
2.29
Mathematische Gewinnerwartung:
19.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-244.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-397.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-397.86 USD (1)
Wachstum pro Monat :
42.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
64.80 USD
Maximaler:
397.86 USD (31.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.55% (397.86 USD)
Kapital:
0.49% (9.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 633
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +140.60 USD
Schlechtester Trade: -398 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +731.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -397.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
One day One trade,
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
Keine Bewertungen
2026.01.02 11:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
