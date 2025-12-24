- 成长
交易:
32
盈利交易:
30 (93.75%)
亏损交易:
2 (6.25%)
最好交易:
140.60 USD
最差交易:
-397.86 USD
毛利:
1 121.58 USD (6 726 pips)
毛利亏损:
-488.76 USD (2 036 pips)
最大连续赢利:
25 (731.56 USD)
最大连续盈利:
731.56 USD (25)
夏普比率:
0.34
交易活动:
0.11%
最大入金加载:
10.22%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
1.59
长期交易:
21 (65.63%)
短期交易:
11 (34.38%)
利润因子:
2.29
预期回报:
19.78 USD
平均利润:
37.39 USD
平均损失:
-244.38 USD
最大连续失误:
1 (-397.86 USD)
最大连续亏损:
-397.86 USD (1)
每月增长:
42.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
64.80 USD
最大值:
397.86 USD (31.41%)
相对跌幅:
结余:
17.55% (397.86 USD)
净值:
0.49% (9.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|633
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +140.60 USD
最差交易: -398 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +731.56 USD
最大连续亏损: -397.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
One day One trade,
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
