- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
32 (94.11%)
손실 거래:
2 (5.88%)
최고의 거래:
140.60 USD
최악의 거래:
-397.86 USD
총 수익:
1 245.77 USD (7 073 pips)
총 손실:
-488.76 USD (2 036 pips)
연속 최대 이익:
25 (731.56 USD)
연속 최대 이익:
731.56 USD (25)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
0.11%
최대 입금량:
10.22%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
1.90
롱(주식매수):
22 (64.71%)
숏(주식차입매도):
12 (35.29%)
수익 요인:
2.55
기대수익:
22.27 USD
평균 이익:
38.93 USD
평균 손실:
-244.38 USD
연속 최대 손실:
1 (-397.86 USD)
연속 최대 손실:
-397.86 USD (1)
월별 성장률:
47.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
64.80 USD
최대한의:
397.86 USD (31.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.55% (397.86 USD)
자본금별:
0.49% (9.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|757
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Trading Kalem
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 3 years
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
102%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
8
100%
34
94%
0%
2.54
22.27
USD
USD
18%
1:200