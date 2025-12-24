- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
29 (93.54%)
Убыточных трейдов:
2 (6.45%)
Лучший трейд:
140.60 USD
Худший трейд:
-397.86 USD
Общая прибыль:
992.78 USD (6 348 pips)
Общий убыток:
-488.76 USD (2 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (731.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
731.56 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.11%
Макс. загрузка депозита:
10.22%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
16.26 USD
Средняя прибыль:
34.23 USD
Средний убыток:
-244.38 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-397.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-397.86 USD (1)
Прирост в месяц:
46.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.80 USD
Максимальная:
397.86 USD (31.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.55% (397.86 USD)
По эквити:
0.49% (9.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|504
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +140.60 USD
Худший трейд: -398 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +731.56 USD
Макс. убыток в серии: -397.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 197...
One day One trade,
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
7
100%
31
93%
0%
2.03
16.26
USD
USD
18%
1:200