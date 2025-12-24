СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / One Day One Trade
Gilang Kurniawan Dian Pangestu

One Day One Trade

Gilang Kurniawan Dian Pangestu
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 80%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
29 (93.54%)
Убыточных трейдов:
2 (6.45%)
Лучший трейд:
140.60 USD
Худший трейд:
-397.86 USD
Общая прибыль:
992.78 USD (6 348 pips)
Общий убыток:
-488.76 USD (2 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (731.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
731.56 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.11%
Макс. загрузка депозита:
10.22%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
16.26 USD
Средняя прибыль:
34.23 USD
Средний убыток:
-244.38 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-397.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-397.86 USD (1)
Прирост в месяц:
46.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.80 USD
Максимальная:
397.86 USD (31.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.55% (397.86 USD)
По эквити:
0.49% (9.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 504
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +140.60 USD
Худший трейд: -398 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +731.56 USD
Макс. убыток в серии: -397.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 197...
One day One trade,
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
Нет отзывов
2026.01.02 11:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
