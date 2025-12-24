SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / One Day One Trade
Gilang Kurniawan Dian Pangestu

One Day One Trade

Gilang Kurniawan Dian Pangestu
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 91%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
30 (93.75%)
Negociações com perda:
2 (6.25%)
Melhor negociação:
140.60 USD
Pior negociação:
-397.86 USD
Lucro bruto:
1 121.58 USD (6 726 pips)
Perda bruta:
-488.76 USD (2 036 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (731.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
731.56 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
0.11%
Depósito máximo carregado:
10.22%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
21 (65.63%)
Negociações curtas:
11 (34.38%)
Fator de lucro:
2.29
Valor esperado:
19.78 USD
Lucro médio:
37.39 USD
Perda média:
-244.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-397.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-397.86 USD (1)
Crescimento mensal:
42.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
64.80 USD
Máximo:
397.86 USD (31.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.55% (397.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.49% (9.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 633
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +140.60 USD
Pior negociação: -398 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +731.56 USD
Máxima perda consecutiva: -397.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
One day One trade,
1 open sell position,1 open buy position automatically using an EA that has been backtested for 10 years
Sem comentários
2026.01.02 11:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
One Day One Trade
30 USD por mês
91%
0
0
USD
2.2K
USD
7
100%
32
93%
0%
2.29
19.78
USD
18%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.