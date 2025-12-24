SinyallerBölümler
Md Mahfuzur Rahman

Smartgain33

Md Mahfuzur Rahman
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 34%
Tickmill-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
468
Kârla kapanan işlemler:
304 (64.95%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (35.04%)
En iyi işlem:
25.61 USD
En kötü işlem:
-50.89 USD
Brüt kâr:
1 529.99 USD (67 869 pips)
Brüt zarar:
-1 193.04 USD (44 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (153.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.43 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
1.78%
Maks. mevduat yükü:
6.23%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
276 (58.97%)
Satış işlemleri:
192 (41.03%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.03 USD
Ortalama zarar:
-7.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-321.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-321.47 USD (18)
Aylık büyüme:
35.87%
Yıllık tahmin:
435.20%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.26 USD
Maksimum:
367.73 USD (16.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.30% (367.31 USD)
Varlığa göre:
1.23% (17.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 422
GBPUSD 14
GBPJPY 7
GBPCHF 5
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPNZD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 347
GBPUSD 5
GBPJPY -2
GBPCHF -6
EURGBP 0
EURUSD 1
GBPNZD -1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 247
GBPJPY 34
GBPCHF -436
EURGBP 36
EURUSD 154
GBPNZD -80
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.61 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +153.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -321.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
80 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.26 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
