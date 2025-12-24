- Büyüme
İşlemler:
468
Kârla kapanan işlemler:
304 (64.95%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (35.04%)
En iyi işlem:
25.61 USD
En kötü işlem:
-50.89 USD
Brüt kâr:
1 529.99 USD (67 869 pips)
Brüt zarar:
-1 193.04 USD (44 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (153.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.43 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
1.78%
Maks. mevduat yükü:
6.23%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
276 (58.97%)
Satış işlemleri:
192 (41.03%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.03 USD
Ortalama zarar:
-7.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-321.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-321.47 USD (18)
Aylık büyüme:
35.87%
Yıllık tahmin:
435.20%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.26 USD
Maksimum:
367.73 USD (16.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.30% (367.31 USD)
Varlığa göre:
1.23% (17.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|422
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|7
|GBPCHF
|5
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPNZD
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|347
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|-6
|EURGBP
|0
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|-1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|0
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|-1
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|247
|GBPJPY
|34
|GBPCHF
|-436
|EURGBP
|36
|EURUSD
|154
|GBPNZD
|-80
|CHFJPY
|61
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-154
|GBPCAD
|-161
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|-70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.61 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +153.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -321.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 181
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
14
73%
468
64%
2%
1.28
0.72
USD
USD
19%
1:400