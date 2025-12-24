SeñalesSecciones
Md Mahfuzur Rahman

Smartgain33

Md Mahfuzur Rahman
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 34%
Tickmill-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
496
Transacciones Rentables:
319 (64.31%)
Transacciones Irrentables:
177 (35.69%)
Mejor transacción:
25.61 USD
Peor transacción:
-50.89 USD
Beneficio Bruto:
1 657.23 USD (74 272 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 315.50 USD (50 171 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (153.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.43 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
5.36%
Carga máxima del depósito:
18.97%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
0.93
Transacciones Largas:
288 (58.06%)
Transacciones Cortas:
208 (41.94%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.69 USD
Beneficio medio:
5.20 USD
Pérdidas medias:
-7.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-321.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-321.47 USD (18)
Crecimiento al mes:
36.31%
Pronóstico anual:
440.54%
Trading algorítmico:
69%
Reducción de balance:
Absoluto:
123.26 USD
Máxima:
367.73 USD (16.38%)
Reducción relativa:
De balance:
19.30% (367.31 USD)
De fondos:
11.90% (173.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 450
GBPUSD 14
GBPJPY 7
GBPCHF 5
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPNZD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 352
GBPUSD 5
GBPJPY -2
GBPCHF -6
EURGBP 0
EURUSD 1
GBPNZD -1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 247
GBPJPY 34
GBPCHF -436
EURGBP 36
EURUSD 154
GBPNZD -80
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.61 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +153.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -321.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
No hay comentarios
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Smartgain33
30 USD al mes
34%
0
0
USD
1.5K
USD
14
69%
496
64%
5%
1.25
0.69
USD
19%
1:400
