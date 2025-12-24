SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Smartgain33
Md Mahfuzur Rahman

Smartgain33

Md Mahfuzur Rahman
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
Tickmill-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
468
Bénéfice trades:
304 (64.95%)
Perte trades:
164 (35.04%)
Meilleure transaction:
25.61 USD
Pire transaction:
-50.89 USD
Bénéfice brut:
1 529.99 USD (67 869 pips)
Perte brute:
-1 193.04 USD (44 176 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (153.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
153.43 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
1.78%
Charge de dépôt maximale:
6.23%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
0.92
Longs trades:
276 (58.97%)
Courts trades:
192 (41.03%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.72 USD
Bénéfice moyen:
5.03 USD
Perte moyenne:
-7.27 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-321.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-321.47 USD (18)
Croissance mensuelle:
35.87%
Prévision annuelle:
435.20%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.26 USD
Maximal:
367.73 USD (16.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.30% (367.31 USD)
Par fonds propres:
1.23% (17.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 422
GBPUSD 14
GBPJPY 7
GBPCHF 5
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPNZD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 347
GBPUSD 5
GBPJPY -2
GBPCHF -6
EURGBP 0
EURUSD 1
GBPNZD -1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 247
GBPJPY 34
GBPCHF -436
EURGBP 36
EURUSD 154
GBPNZD -80
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.61 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +153.43 USD
Perte consécutive maximale: -321.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
80 plus...
Aucun avis
2025.12.26 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
