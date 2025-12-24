信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Smartgain33
Md Mahfuzur Rahman

Smartgain33

Md Mahfuzur Rahman
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 32%
Tickmill-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
464
盈利交易:
301 (64.87%)
亏损交易:
163 (35.13%)
最好交易:
25.61 USD
最差交易:
-50.89 USD
毛利:
1 511.25 USD (66 923 pips)
毛利亏损:
-1 190.24 USD (44 051 pips)
最大连续赢利:
18 (153.43 USD)
最大连续盈利:
153.43 USD (18)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.78%
最大入金加载:
3.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
102
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
0.87
长期交易:
276 (59.48%)
短期交易:
188 (40.52%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
5.02 USD
平均损失:
-7.30 USD
最大连续失误:
18 (-321.47 USD)
最大连续亏损:
-321.47 USD (18)
每月增长:
34.40%
年度预测:
417.39%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
123.26 USD
最大值:
367.73 USD (16.38%)
相对跌幅:
结余:
19.30% (367.31 USD)
净值:
0.94% (13.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 418
GBPUSD 14
GBPJPY 7
GBPCHF 5
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPNZD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 331
GBPUSD 5
GBPJPY -2
GBPCHF -6
EURGBP 0
EURUSD 1
GBPNZD -1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 23K
GBPUSD 247
GBPJPY 34
GBPCHF -436
EURGBP 36
EURUSD 154
GBPNZD -80
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +25.61 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +153.43 USD
最大连续亏损: -321.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
