- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
464
盈利交易:
301 (64.87%)
亏损交易:
163 (35.13%)
最好交易:
25.61 USD
最差交易:
-50.89 USD
毛利:
1 511.25 USD (66 923 pips)
毛利亏损:
-1 190.24 USD (44 051 pips)
最大连续赢利:
18 (153.43 USD)
最大连续盈利:
153.43 USD (18)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.78%
最大入金加载:
3.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
102
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
0.87
长期交易:
276 (59.48%)
短期交易:
188 (40.52%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
5.02 USD
平均损失:
-7.30 USD
最大连续失误:
18 (-321.47 USD)
最大连续亏损:
-321.47 USD (18)
每月增长:
34.40%
年度预测:
417.39%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
123.26 USD
最大值:
367.73 USD (16.38%)
相对跌幅:
结余:
19.30% (367.31 USD)
净值:
0.94% (13.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|418
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|7
|GBPCHF
|5
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPNZD
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|331
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|-6
|EURGBP
|0
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|-1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|0
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|-1
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPUSD
|247
|GBPJPY
|34
|GBPCHF
|-436
|EURGBP
|36
|EURUSD
|154
|GBPNZD
|-80
|CHFJPY
|61
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-154
|GBPCAD
|-161
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|-70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.61 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +153.43 USD
最大连续亏损: -321.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 181
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
32%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
14
74%
464
64%
2%
1.26
0.69
USD
USD
19%
1:400