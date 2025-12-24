シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Smartgain33
Md Mahfuzur Rahman

Smartgain33

Md Mahfuzur Rahman
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 34%
Tickmill-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
496
利益トレード:
319 (64.31%)
損失トレード:
177 (35.69%)
ベストトレード:
25.61 USD
最悪のトレード:
-50.89 USD
総利益:
1 657.23 USD (74 272 pips)
総損失:
-1 315.50 USD (50 171 pips)
最大連続の勝ち:
18 (153.43 USD)
最大連続利益:
153.43 USD (18)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
5.36%
最大入金額:
18.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.93
長いトレード:
288 (58.06%)
短いトレード:
208 (41.94%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
5.20 USD
平均損失:
-7.43 USD
最大連続の負け:
18 (-321.47 USD)
最大連続損失:
-321.47 USD (18)
月間成長:
36.31%
年間予想:
440.54%
アルゴリズム取引:
69%
残高によるドローダウン:
絶対:
123.26 USD
最大の:
367.73 USD (16.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.30% (367.31 USD)
エクイティによる:
11.90% (173.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 450
GBPUSD 14
GBPJPY 7
GBPCHF 5
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPNZD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 352
GBPUSD 5
GBPJPY -2
GBPCHF -6
EURGBP 0
EURUSD 1
GBPNZD -1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 247
GBPJPY 34
GBPCHF -436
EURGBP 36
EURUSD 154
GBPNZD -80
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.61 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +153.43 USD
最大連続損失: -321.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
80 より多く...
レビューなし
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
