- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
496
利益トレード:
319 (64.31%)
損失トレード:
177 (35.69%)
ベストトレード:
25.61 USD
最悪のトレード:
-50.89 USD
総利益:
1 657.23 USD (74 272 pips)
総損失:
-1 315.50 USD (50 171 pips)
最大連続の勝ち:
18 (153.43 USD)
最大連続利益:
153.43 USD (18)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
5.36%
最大入金額:
18.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.93
長いトレード:
288 (58.06%)
短いトレード:
208 (41.94%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
5.20 USD
平均損失:
-7.43 USD
最大連続の負け:
18 (-321.47 USD)
最大連続損失:
-321.47 USD (18)
月間成長:
36.31%
年間予想:
440.54%
アルゴリズム取引:
69%
残高によるドローダウン:
絶対:
123.26 USD
最大の:
367.73 USD (16.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.30% (367.31 USD)
エクイティによる:
11.90% (173.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|450
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|7
|GBPCHF
|5
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPNZD
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|352
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|-6
|EURGBP
|0
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|-1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|0
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|-1
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|247
|GBPJPY
|34
|GBPCHF
|-436
|EURGBP
|36
|EURUSD
|154
|GBPNZD
|-80
|CHFJPY
|61
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-154
|GBPCAD
|-161
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|-70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.61 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +153.43 USD
最大連続損失: -321.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 181
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
80 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
34%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
14
69%
496
64%
5%
1.25
0.69
USD
USD
19%
1:400