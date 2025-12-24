- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
496
Negociações com lucro:
319 (64.31%)
Negociações com perda:
177 (35.69%)
Melhor negociação:
25.61 USD
Pior negociação:
-50.89 USD
Lucro bruto:
1 657.23 USD (74 272 pips)
Perda bruta:
-1 315.50 USD (50 171 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (153.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.43 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
5.36%
Depósito máximo carregado:
18.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.93
Negociações longas:
288 (58.06%)
Negociações curtas:
208 (41.94%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
5.20 USD
Perda média:
-7.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-321.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-321.47 USD (18)
Crescimento mensal:
36.31%
Previsão anual:
440.54%
Algotrading:
69%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
123.26 USD
Máximo:
367.73 USD (16.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.30% (367.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.90% (173.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|450
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|7
|GBPCHF
|5
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPNZD
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|352
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|-6
|EURGBP
|0
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|-1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|0
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|-1
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|247
|GBPJPY
|34
|GBPCHF
|-436
|EURGBP
|36
|EURUSD
|154
|GBPNZD
|-80
|CHFJPY
|61
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-154
|GBPCAD
|-161
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|-70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.61 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +153.43 USD
Máxima perda consecutiva: -321.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 181
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
34%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
14
69%
496
64%
5%
1.25
0.69
USD
USD
19%
1:400