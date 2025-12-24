SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Smartgain33
Md Mahfuzur Rahman

Smartgain33

Md Mahfuzur Rahman
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
Tickmill-Live
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
496
Negociações com lucro:
319 (64.31%)
Negociações com perda:
177 (35.69%)
Melhor negociação:
25.61 USD
Pior negociação:
-50.89 USD
Lucro bruto:
1 657.23 USD (74 272 pips)
Perda bruta:
-1 315.50 USD (50 171 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (153.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.43 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
5.36%
Depósito máximo carregado:
18.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.93
Negociações longas:
288 (58.06%)
Negociações curtas:
208 (41.94%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
5.20 USD
Perda média:
-7.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-321.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-321.47 USD (18)
Crescimento mensal:
36.31%
Previsão anual:
440.54%
Algotrading:
69%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
123.26 USD
Máximo:
367.73 USD (16.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.30% (367.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.90% (173.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 450
GBPUSD 14
GBPJPY 7
GBPCHF 5
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPNZD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 352
GBPUSD 5
GBPJPY -2
GBPCHF -6
EURGBP 0
EURUSD 1
GBPNZD -1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 247
GBPJPY 34
GBPCHF -436
EURGBP 36
EURUSD 154
GBPNZD -80
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.61 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +153.43 USD
Máxima perda consecutiva: -321.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
80 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Smartgain33
30 USD por mês
34%
0
0
USD
1.5K
USD
14
69%
496
64%
5%
1.25
0.69
USD
19%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.