Trade:
468
Profit Trade:
304 (64.95%)
Loss Trade:
164 (35.04%)
Best Trade:
25.61 USD
Worst Trade:
-50.89 USD
Profitto lordo:
1 529.99 USD (67 869 pips)
Perdita lorda:
-1 193.04 USD (44 176 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (153.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.43 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
1.78%
Massimo carico di deposito:
6.23%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
276 (58.97%)
Short Trade:
192 (41.03%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-7.27 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-321.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-321.47 USD (18)
Crescita mensile:
35.87%
Previsione annuale:
435.20%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.26 USD
Massimale:
367.73 USD (16.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.30% (367.31 USD)
Per equità:
1.23% (17.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|422
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|7
|GBPCHF
|5
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPNZD
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|347
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|-6
|EURGBP
|0
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|-1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|0
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|-1
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|247
|GBPJPY
|34
|GBPCHF
|-436
|EURGBP
|36
|EURUSD
|154
|GBPNZD
|-80
|CHFJPY
|61
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-154
|GBPCAD
|-161
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|-70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +25.61 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +153.43 USD
Massima perdita consecutiva: -321.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 181
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
14
73%
468
64%
2%
1.28
0.72
USD
USD
19%
1:400