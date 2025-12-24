SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Smartgain33
Md Mahfuzur Rahman

Smartgain33

Md Mahfuzur Rahman
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
Tickmill-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
468
Profit Trade:
304 (64.95%)
Loss Trade:
164 (35.04%)
Best Trade:
25.61 USD
Worst Trade:
-50.89 USD
Profitto lordo:
1 529.99 USD (67 869 pips)
Perdita lorda:
-1 193.04 USD (44 176 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (153.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.43 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
1.78%
Massimo carico di deposito:
6.23%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
276 (58.97%)
Short Trade:
192 (41.03%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-7.27 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-321.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-321.47 USD (18)
Crescita mensile:
35.87%
Previsione annuale:
435.20%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.26 USD
Massimale:
367.73 USD (16.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.30% (367.31 USD)
Per equità:
1.23% (17.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 422
GBPUSD 14
GBPJPY 7
GBPCHF 5
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPNZD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 347
GBPUSD 5
GBPJPY -2
GBPCHF -6
EURGBP 0
EURUSD 1
GBPNZD -1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 247
GBPJPY 34
GBPCHF -436
EURGBP 36
EURUSD 154
GBPNZD -80
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.61 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +153.43 USD
Massima perdita consecutiva: -321.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
80 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.26 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smartgain33
30USD al mese
34%
0
0
USD
1.5K
USD
14
73%
468
64%
2%
1.28
0.72
USD
19%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.