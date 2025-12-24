- 자본
- 축소
트레이드:
946
이익 거래:
657 (69.45%)
손실 거래:
289 (30.55%)
최고의 거래:
59.61 USD
최악의 거래:
-92.47 USD
총 수익:
5 322.09 USD (184 868 pips)
총 손실:
-3 290.27 USD (113 389 pips)
연속 최대 이익:
30 (305.33 USD)
연속 최대 이익:
305.33 USD (30)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
7.13%
최대 입금량:
87.21%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
301
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
2.95
롱(주식매수):
616 (65.12%)
숏(주식차입매도):
330 (34.88%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
2.15 USD
평균 이익:
8.10 USD
평균 손실:
-11.39 USD
연속 최대 손실:
18 (-321.47 USD)
연속 최대 손실:
-440.01 USD (11)
월별 성장률:
138.97%
연간 예측:
1 686.20%
Algo 트레이딩:
74%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
123.26 USD
최대한의:
689.45 USD (25.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.93% (688.68 USD)
자본금별:
22.20% (743.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|895
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|9
|EURUSD
|5
|GBPCHF
|5
|EURGBP
|4
|GBPNZD
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|-2
|EURUSD
|1
|GBPCHF
|-6
|EURGBP
|0
|GBPNZD
|-1
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|0
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|-1
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|72K
|GBPUSD
|247
|GBPJPY
|41
|EURUSD
|153
|GBPCHF
|-436
|EURGBP
|36
|GBPNZD
|-80
|AUDUSD
|22
|CHFJPY
|61
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-154
|GBPCAD
|-161
|EURJPY
|24
|USDCHF
|-70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.61 USD
최악의 거래: -92 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +305.33 USD
연속 최대 손실: -321.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.71 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 181
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
