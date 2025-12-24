SignaleKategorien
Md Mahfuzur Rahman

Smartgain33

Md Mahfuzur Rahman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 43%
Tickmill-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
586
Gewinntrades:
389 (66.38%)
Verlusttrades:
197 (33.62%)
Bester Trade:
27.60 USD
Schlechtester Trade:
-62.76 USD
Bruttoprofit:
2 226.92 USD (102 930 pips)
Bruttoverlust:
-1 784.67 USD (73 290 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (305.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
305.33 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
8.89%
Max deposit load:
44.58%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
150
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
1.20
Long-Positionen:
367 (62.63%)
Short-Positionen:
219 (37.37%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-321.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-347.28 USD (7)
Wachstum pro Monat :
45.56%
Jahresprognose:
552.85%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
123.26 USD
Maximaler:
367.73 USD (16.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.70% (347.70 USD)
Kapital:
11.90% (173.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 540
GBPUSD 14
GBPJPY 7
GBPCHF 5
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPNZD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 452
GBPUSD 5
GBPJPY -2
GBPCHF -6
EURGBP 0
EURUSD 1
GBPNZD -1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
GBPUSD 247
GBPJPY 34
GBPCHF -436
EURGBP 36
EURUSD 154
GBPNZD -80
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.60 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +305.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -321.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
noch 80 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Smartgain33
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
1.6K
USD
15
68%
586
66%
9%
1.24
0.75
USD
23%
1:400
