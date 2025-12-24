- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
596
Прибыльных трейдов:
396 (66.44%)
Убыточных трейдов:
200 (33.56%)
Лучший трейд:
27.60 USD
Худший трейд:
-62.76 USD
Общая прибыль:
2 273.06 USD (105 254 pips)
Общий убыток:
-1 823.47 USD (75 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (305.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
305.33 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.89%
Макс. загрузка депозита:
44.58%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
158
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
370 (62.08%)
Коротких трейдов:
226 (37.92%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
5.74 USD
Средний убыток:
-9.12 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-321.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-347.28 USD (7)
Прирост в месяц:
46.26%
Годовой прогноз:
561.25%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.26 USD
Максимальная:
367.73 USD (16.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.70% (347.70 USD)
По эквити:
11.90% (173.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|550
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|7
|GBPCHF
|5
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|GBPNZD
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|460
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|-6
|EURGBP
|0
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|-1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|0
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|-1
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|30K
|GBPUSD
|247
|GBPJPY
|34
|GBPCHF
|-436
|EURGBP
|36
|EURUSD
|154
|GBPNZD
|-80
|CHFJPY
|61
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-154
|GBPCAD
|-161
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|-70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.60 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +305.33 USD
Макс. убыток в серии: -321.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
VantageInternational-Live 5
|0.53 × 62
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 181
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
15
68%
596
66%
9%
1.24
0.75
USD
USD
23%
1:400