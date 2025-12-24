СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Smartgain33
Md Mahfuzur Rahman

Smartgain33

Md Mahfuzur Rahman
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 44%
Tickmill-Live
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
596
Прибыльных трейдов:
396 (66.44%)
Убыточных трейдов:
200 (33.56%)
Лучший трейд:
27.60 USD
Худший трейд:
-62.76 USD
Общая прибыль:
2 273.06 USD (105 254 pips)
Общий убыток:
-1 823.47 USD (75 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (305.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
305.33 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.89%
Макс. загрузка депозита:
44.58%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
158
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
370 (62.08%)
Коротких трейдов:
226 (37.92%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
5.74 USD
Средний убыток:
-9.12 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-321.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-347.28 USD (7)
Прирост в месяц:
46.26%
Годовой прогноз:
561.25%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.26 USD
Максимальная:
367.73 USD (16.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.70% (347.70 USD)
По эквити:
11.90% (173.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 550
GBPUSD 14
GBPJPY 7
GBPCHF 5
EURGBP 4
EURUSD 4
GBPNZD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 460
GBPUSD 5
GBPJPY -2
GBPCHF -6
EURGBP 0
EURUSD 1
GBPNZD -1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 30K
GBPUSD 247
GBPJPY 34
GBPCHF -436
EURGBP 36
EURUSD 154
GBPNZD -80
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.60 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +305.33 USD
Макс. убыток в серии: -321.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
VantageInternational-Live 5
0.53 × 62
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
еще 80...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.29 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smartgain33
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
1.6K
USD
15
68%
596
66%
9%
1.24
0.75
USD
23%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.