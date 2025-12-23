SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MPH MT5 USD VII
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VII

Markus Peter Hohmann
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 574
Kârla kapanan işlemler:
3 989 (60.67%)
Zararla kapanan işlemler:
2 585 (39.32%)
En iyi işlem:
3 178.99 USD
En kötü işlem:
-3 200.11 USD
Brüt kâr:
37 969.15 USD (878 124 pips)
Brüt zarar:
-32 401.00 USD (1 225 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
110 (1 340.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 213.91 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.91%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
4 149 (63.11%)
Satış işlemleri:
2 425 (36.89%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-12.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
777 (-244.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 200.11 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 053.04 USD
Maksimum:
6 286.20 USD (509.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (6 286.20 USD)
Varlığa göre:
8.32% (1 004.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 2105
CHFJPY 1417
EURUSD 940
USDCHF 407
AUDCHF 318
USDJPY 310
AUDUSD 250
USDCAD 225
XAUUSD 152
AUDCAD 127
EURAUD 46
DE40 43
US500 37
EURCAD 24
EURGBP 23
USTEC 23
GBPAUD 22
NZDUSD 21
GBPCAD 16
GBPCHF 14
US30 12
EURNZD 9
EURCHF 6
EURJPY 5
XAGUSD 4
XTIUSD 4
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 2
ETHUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 3.7K
CHFJPY -567
EURUSD -4.4K
USDCHF -39
AUDCHF -165
USDJPY 1.5K
AUDUSD 547
USDCAD -74
XAUUSD 4K
AUDCAD 831
EURAUD 172
DE40 131
US500 140
EURCAD 40
EURGBP -594
USTEC 152
GBPAUD 239
NZDUSD -48
GBPCAD 196
GBPCHF 107
US30 6
EURNZD -10
EURCHF 21
EURJPY -74
XAGUSD -27
XTIUSD 40
GBPNZD -51
USDSGD -173
NZDCAD 0
ETHUSD -32
BTCUSD -78
AUDJPY 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 49K
CHFJPY -34K
EURUSD -13K
USDCHF 14K
AUDCHF -3K
USDJPY -1.9K
AUDUSD 7.8K
USDCAD -164
XAUUSD -6
AUDCAD 5.3K
EURAUD 3.5K
DE40 72K
US500 15K
EURCAD 873
EURGBP -3.2K
USTEC 89K
GBPAUD 3.9K
NZDUSD -5K
GBPCAD 2.3K
GBPCHF 2.8K
US30 -41K
EURNZD 87
EURCHF 142
EURJPY 65
XAGUSD -731
XTIUSD 78
GBPNZD -1.5K
USDSGD -973
NZDCAD 9
ETHUSD 5.1K
BTCUSD -514K
AUDJPY 302
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 178.99 USD
En kötü işlem: -3 200 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 340.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -244.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.27 × 15
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 268
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
PacificUnionLLC-Live
0.98 × 46
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
easyMarkets-Live
1.00 × 5
157 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
The MPH MT5 USD VII signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH

İnceleme yok
2026.01.06 11:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 399 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MPH MT5 USD VII
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
12K
USD
57
72%
6 574
60%
100%
1.17
0.85
USD
100%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.