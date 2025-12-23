シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MPH MT5 USD VII
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VII

Markus Peter Hohmann
レビュー0件
信頼性
57週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 573
利益トレード:
3 988 (60.67%)
損失トレード:
2 585 (39.33%)
ベストトレード:
3 178.99 USD
最悪のトレード:
-3 200.11 USD
総利益:
37 966.43 USD (878 118 pips)
総損失:
-32 401.00 USD (1 225 384 pips)
最大連続の勝ち:
110 (1 340.77 USD)
最大連続利益:
3 213.91 USD (2)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.91%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
4 149 (63.12%)
短いトレード:
2 424 (36.88%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
9.52 USD
平均損失:
-12.53 USD
最大連続の負け:
777 (-244.76 USD)
最大連続損失:
-3 200.11 USD (1)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 053.04 USD
最大の:
6 286.20 USD (509.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (6 286.20 USD)
エクイティによる:
8.32% (1 004.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 2105
CHFJPY 1417
EURUSD 940
USDCHF 406
AUDCHF 318
USDJPY 310
AUDUSD 250
USDCAD 225
XAUUSD 152
AUDCAD 127
EURAUD 46
DE40 43
US500 37
EURCAD 24
EURGBP 23
USTEC 23
GBPAUD 22
NZDUSD 21
GBPCAD 16
GBPCHF 14
US30 12
EURNZD 9
EURCHF 6
EURJPY 5
XAGUSD 4
XTIUSD 4
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 2
ETHUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 3.7K
CHFJPY -567
EURUSD -4.4K
USDCHF -41
AUDCHF -165
USDJPY 1.5K
AUDUSD 547
USDCAD -74
XAUUSD 4K
AUDCAD 831
EURAUD 172
DE40 131
US500 140
EURCAD 40
EURGBP -594
USTEC 152
GBPAUD 239
NZDUSD -48
GBPCAD 196
GBPCHF 107
US30 6
EURNZD -10
EURCHF 21
EURJPY -74
XAGUSD -27
XTIUSD 40
GBPNZD -51
USDSGD -173
NZDCAD 0
ETHUSD -32
BTCUSD -78
AUDJPY 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 49K
CHFJPY -34K
EURUSD -13K
USDCHF 14K
AUDCHF -3K
USDJPY -1.9K
AUDUSD 7.8K
USDCAD -164
XAUUSD -6
AUDCAD 5.3K
EURAUD 3.5K
DE40 72K
US500 15K
EURCAD 873
EURGBP -3.2K
USTEC 89K
GBPAUD 3.9K
NZDUSD -5K
GBPCAD 2.3K
GBPCHF 2.8K
US30 -41K
EURNZD 87
EURCHF 142
EURJPY 65
XAGUSD -731
XTIUSD 78
GBPNZD -1.5K
USDSGD -973
NZDCAD 9
ETHUSD 5.1K
BTCUSD -514K
AUDJPY 302
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 178.99 USD
最悪のトレード: -3 200 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 340.77 USD
最大連続損失: -244.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.27 × 15
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 268
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
PacificUnionLLC-Live
0.98 × 46
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
easyMarkets-Live
1.00 × 5
157 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
The MPH MT5 USD VII signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH

レビューなし
2026.01.06 11:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 399 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MPH MT5 USD VII
30 USD/月
0%
0
0
USD
12K
USD
57
72%
6 573
60%
100%
1.17
0.85
USD
100%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください