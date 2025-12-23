- 성장
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다.
트레이드:
6 577
이익 거래:
3 992 (60.69%)
손실 거래:
2 585 (39.30%)
최고의 거래:
3 178.99 USD
최악의 거래:
-3 200.11 USD
총 수익:
38 031.68 USD (878 174 pips)
총 손실:
-32 401.00 USD (1 225 384 pips)
연속 최대 이익:
110 (1 340.77 USD)
연속 최대 이익:
3 213.91 USD (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.91%
최근 거래:
26 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.90
롱(주식매수):
4 151 (63.11%)
숏(주식차입매도):
2 426 (36.89%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.86 USD
평균 이익:
9.53 USD
평균 손실:
-12.53 USD
연속 최대 손실:
777 (-244.76 USD)
연속 최대 손실:
-3 200.11 USD (1)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 053.04 USD
최대한의:
6 286.20 USD (509.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
100.00% (6 286.20 USD)
자본금별:
9.36% (1 143.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2105
|CHFJPY
|1417
|EURUSD
|941
|USDCHF
|407
|AUDCHF
|318
|USDJPY
|312
|AUDUSD
|250
|USDCAD
|225
|XAUUSD
|152
|AUDCAD
|127
|EURAUD
|46
|DE40
|43
|US500
|37
|EURCAD
|24
|EURGBP
|23
|USTEC
|23
|GBPAUD
|22
|NZDUSD
|21
|GBPCAD
|16
|GBPCHF
|14
|US30
|12
|EURNZD
|9
|EURCHF
|6
|EURJPY
|5
|XAGUSD
|4
|XTIUSD
|4
|GBPNZD
|4
|USDSGD
|3
|NZDCAD
|2
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|3.7K
|CHFJPY
|-567
|EURUSD
|-4.4K
|USDCHF
|-39
|AUDCHF
|-165
|USDJPY
|1.6K
|AUDUSD
|547
|USDCAD
|-74
|XAUUSD
|4K
|AUDCAD
|831
|EURAUD
|172
|DE40
|131
|US500
|140
|EURCAD
|40
|EURGBP
|-594
|USTEC
|152
|GBPAUD
|239
|NZDUSD
|-48
|GBPCAD
|196
|GBPCHF
|107
|US30
|6
|EURNZD
|-10
|EURCHF
|21
|EURJPY
|-74
|XAGUSD
|-27
|XTIUSD
|40
|GBPNZD
|-51
|USDSGD
|-173
|NZDCAD
|0
|ETHUSD
|-32
|BTCUSD
|-78
|AUDJPY
|21
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|49K
|CHFJPY
|-34K
|EURUSD
|-13K
|USDCHF
|14K
|AUDCHF
|-3K
|USDJPY
|-1.8K
|AUDUSD
|7.8K
|USDCAD
|-164
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|5.3K
|EURAUD
|3.5K
|DE40
|72K
|US500
|15K
|EURCAD
|873
|EURGBP
|-3.2K
|USTEC
|89K
|GBPAUD
|3.9K
|NZDUSD
|-5K
|GBPCAD
|2.3K
|GBPCHF
|2.8K
|US30
|-41K
|EURNZD
|87
|EURCHF
|142
|EURJPY
|65
|XAGUSD
|-731
|XTIUSD
|78
|GBPNZD
|-1.5K
|USDSGD
|-973
|NZDCAD
|9
|ETHUSD
|5.1K
|BTCUSD
|-514K
|AUDJPY
|302
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.27 × 15
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 278
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5676
|
PacificUnionLLC-Live
|0.98 × 46
|
easyMarkets-Live
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
The MPH MT5 USD VII signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!
Happy Trading
MPH
리뷰 없음
